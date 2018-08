Särgiskandaali sattunud prantsusmaa tennisist: Serena skandaal oli kordades hullem

Corneti vahejuhtum leidis aset teisipäeval, kui prantslanna väljakul avastas, et ta on särgi valet pidi selga pannud. Ilma suurema kõhkluseta võttis ta särgi seljast, keeras selle õiget pidi ja pani uuesti selga. Ootamatult määras pukikohtunik aga Cornetile eetikakoodeksi rikkumise eest hoiatuse. Väidetavalt pole naistel lubatud väljakul särki seljast võtta.

Cornet ise aga usub, et tema juhtum pole midagi seises Prantsusmaa lahtistel toimunud Williamsi kostüümiskandaaliga Prantsusmaa tenniseliidu presidet Bernand Giudicelli teatas, et järgmisel aastal sellises kostüümis mängijaid platsile ei lasta. «Giudicelli elab nagu mingis teises ajastus. See mida ta ütles Serena riietuse kohta Prantsusmaa lahtistel oli 10 000 korda hullem, mis minuga juhtus,» kommenteeris Cornet olukorda.

«Usun, et see oli nende poolt väga viisakas, et nad vabadasid. Minu arust oli see olukord veidike korraldajate poolt ülereageeritud ja suureks puhutud,» arvas Cornet.