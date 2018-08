M-Sport on valmis Ogier'd asendama noore rootslasega?

27-aastane rootslane on hetkel tegemas MM-sarja kaasa juba viiendat hooaega WRC2 klassis. Kui 2013 aastal Tidemand juuniorite maailmameistriks tuli, uskusid paljud, et paari aastapärast sõidab noormees WRC sarja üldvõidu peale. 2014 aastal sai Tidemand ka WRC autoga sõita Rootsi MM-ralli, kus ta lõpetas tubli kaheksanda kohaga.

Seejärel liitus ta Škoda meeskonnaga ja on nüüdseks pikki aastaid sõitnud WRC2 sarja. WRC tippseltskonda ei aidanud sisse saada isegi see, et rootslane eelmisel aastal maailmameistriks tuli. Nüüd on ka mehe agent ise välja öelnud, et Tidemandil on kiiremas korras vaja leida koht tippseltskonnas.