Vetteli avarii näidissõidul põhjustas Räikköneni rool

«Ma vabandasin meeskonna ees. Ma läksin sõitma Kimi Räikköneni rooliga, millel on sidur teisel pool. Mul ei tulnud see isegi meelde ja sellel hetkel kui ma sellest aru sain, oli juba liiga hilja ja hoogu liiga palju,» vahendab Autosport.com Vetteli sõnu.

«Ma küsisin meeskonnalt, et kas neil on võimalik vahetada esitiiba, et ma saaksin fännide ees vähemalt paar ringi rohkem sõita. Loomulikult oli see minu viga, aga mis teha. Õnneks on nüüd kõik okei,» rääkis Vettel.