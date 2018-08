Tiit Sokk: ma ei tea, miks Jõesaar ja Olmre ei soovinud koondisega liituda

Sokk ütles otsekoheselt, et FIBA uus nn. «akende» süsteem ei ole kaugeltki täiuslik. «Kõik on hädas, mitte ainult meie. Ka Leedu näiteks. Reeglid justkui on, aga neid eiratakse. Miks nad siis on?» pahandas Sokk. «Kõiki osapooli täielikult rahuldavat lahedust ilmselt polegi olemas, aga praegune pidev kauplemine ja kompromisside otsimine klubidega ei ole samuti õige asi. Kõik see on väga keeruline teema.»

Juba alates 2004. aastast – tõsi, vahepeal pidas ta paar aastat vahepausi – Eesti koondist juhendav Sokk muigas ja ütles: «Aga ei, tore, et satsi lõpuks kokku saime. Kokkuvõttes pole hullu midagi – tuumik on sisuliselt täpselt sama, millega eelmises «aknas» juba mängisime.»

Peatreeneril oli korvpallisõpradele ka üks rõõmustav uudis: Rauno Nurger siiski liitub meeskonnaga. «Tükk aega oli sellega tegelemist ja segadust, aga eile õhtul saabus kinnitus, et ta tuleb. Rauno peaks kohal olema järgmisel nädalavahetusel. See on kindlasti väga positiivne uudis nii meile kui ka talle endale.»

Samas imestas Sokk, et Janari Jõesaar (24) ja Sten Olmre (23) kutsest loobusid. «Kui vastatakse lihtsalt «ei» ega tooda põhjuseid, eks siis jäävad alati mingid küsimused õhku. Pole ju veel ka nii vanad mehed, kui mõni teine… Ma ei tea… Kui mängija ei taha koondisse tulla, siis pole minu asi hakata veenma või uurima. Siis saavad võimaluse teised,» lahkas Sokk olukorda.

Sten-Timmu Sokk ja Rait-Riivo Laane jäid eemale üsna sarnasel põhjusel. «Mõlemal on Kreekas uus klubi. Olelusvõistlus seal on kõva. Sellest sõltub ka mängijate edasine eksistents. Leidsime, et praegu on targem lasta neil seal end tõestada. Kui klubis kõik korras, eks siis järgmisel korral saab rahulikumalt juba koondisse tulla,» selgitas peatreener.

Mõneti üllatuslikult jäi Soku valikust välja Martin Dorbek. «See oli puhtalt minu otsus. Meil tagamehi on, tahtsin seekord anda pigem teistele meestele võimaluse. Proovime sel positsioonil astuda sammukese edasi,» põhjendas Sokk.