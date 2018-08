Kümnevõistluse olümpiavõitja: sõin dopingutablette, uhkus hinges!

Enamgi veel, Schenki sõnul pesitses tema hinges anaboolsete steroidide tablette krõbistades paras annus uhkust. «See tähendas ju, et kuulusin võistkonda, millelt oodati väga häid tulemusi,» selgitab Schenk raamatus teda vallanud tundeid.

Ajalehes Bild avaldatud raamatukatkes kirjutab Schenk: «Esmalt eitasin keelatud ainete kasutamist. Siis hakkasin kasutama juriidiliselt malbemat vormi, öeldes, et pole kunagi teadlikult dopingut tarvitanud. Mõlemal puhul ma valetasin.»

Schenk kirjeldab, et Ida-Saksamaa dopinguprogrammi nö alusmaterjaliks oli suu kaudu manustatav anaboolne steroid turinabool. Neid võeti tablettidena, mis olid laagrite sööklates avalikult toidulaual.

Ida-Saksamaa sportlaste dopingutarvitamine on avalik saladus, aga Schenki ülestunnistus siiski ootamatu. Kas teda ohustab ka olümpiakullast ilmajäämine, on lahtine. Näiteks Hollandi kettaheitja Ria Stalman möönis kaks aastat tagasi, et tarvitas karjääri lõpusirgel anaboolseid steroide, ent tema 1984. aasta olümpiakulda pole keegi tikkunud ära võtma.