Max Verstappen: halo Leclerci ei päästnud

Belgias jäi Sauberi roolikeeraja Charles Leclerc Fernando Alonso vormeli alla, kuid mees pääses olukorrast vigastusteta. «Ma ei ole endiselt halo fänn,» tunnistas Verstappen. «Kas halo päästis Leclerci elu, seda on raske öelda. Sõitjad on autodes nii madalal ning ma ei usu, et Leclerc oleks konkurendi masinalt löögi saanud.»