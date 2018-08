Eesti poksilootuse teekond MMil lõppes ülinapi kaotusega USA meistri vastu

Aas suutis USA esinumbrile korralikku vastupanu osutada, kuid pidi lõpuks leppima napi 2:3 punktikaotusega. Kaotus tugeva poksiriigi parima vastu oli küll kibe, kuid Aas näitas, et suudab konkurentsi pakkuda ka kõrgeimal tasemel.

"Stiven Aas tegi MM-il korraliku esituse, mis näitas, et liikumine on õiges suunas ja ülesmäge!" jäi poksikoondise koordinaator Artur Sinilill rahule.

"Kaotada USA poksijale nii napilt on juba tulemus omaette! Võidust jäi puudu võibolla enesekindlusest, kuigi ka seda on raske hinnata, sest kaotus oli tõesti äärmiselt napp. Stiveni tänast taset võib aga igaljuhul pidada konkurentsivõimeliseks. Teeme korraliku analüüsi ja paneme paika suunad, et täiskasvanute klassis veel paremaid tulemusi saavutada!"