HC Tallinn täiendas rivistust suurte kogemustega mängujuhiga

«HC Tallinnaga liitumine läks lihtsalt. Mul endal oli plaan siia tulla. Ma isegi ei jõudnud klubi juhtkonnaga ühendust võtta, kui Risto (klubi tegevjuht Risto Lepp - toim.) juba helistas. Kuna meie mõlema vaade käsipallile on suhteliselt sarnane, siis leidsime kiiresti ühise keele. Olen küll Soomes sündinud, isa Raivo mängis Soome klubis, kuid Tallinnas üles kasvanud ja pealinna noortevõistkonnas mängijaks sirgunud. Soovin oma kodulinna meeskonna eest võidelda ja mängida. Tahaksin võistkonda tuua juurde ühtsust ja kindlat mängustrateegiat. Ma loodan, et mina olen see mängija, kes suudab teha külma peaga otsuseid ning kaasmängijatele soodsaid olukordi luua. Ma ei liituks HC Tallinnaga, kui ma ei usuks, et meil on võimalik tulla Eesti meistriks juba järgmise kahe hooaja jooksul. Selle nimel olen valmis tööd tegema,» lausus Uku-Tanel Laast, kelle isa Raivo on olnud ka Eesti meeste koondise ja Riihimäki Cocksi peatreener.

«Mul on väga hea meel, et Uku meiega liitus. Eelmine debüüthooaeg näitas, et võistkonnas on olemas nooruse uljus, kõva tahtmine ja atleetlikkus, kuid just rünnakufaasis jäi mängu juhtimisest ja õigete otsuste tegemistest puudu. Enesekindlus, külmaverelisus ning kaasmängijatele soodsate olukordade loomine on Laastul veres ning ta on juba hästi treeningutel meeskonda sulandunud,» lausus tegevjuht Risto Lepp, kes võitis mängijana koos Laastuga hooajal 2011/2012 HC Kehra ridades nii Eesti karika, Eesti meistritiitli kui ka Balti liiga.