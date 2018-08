Kirdi alistanud ja 50 000 dollarit võitnud Hofmann: ma ei teagi, mida selle rahaga teha!

Võistlustest rääkides oli sakslane mõistagi rahulolev. «Ütlesin juba eile, et 90 meetrit on võimalik. Olen jätkuvalt heas vormis. Tundsin, et andsin endast täna 100 - 110 protsenti. Kui oda käest lendu lasin, teadsin, et see lendab kaugele. Aga ma ei osanud 91 meetrist unistada. Ma ei teagi, mida auhinnarahaga teha, aga raha on alati tore,» jätkas ta.