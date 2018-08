Ultratriatleet Ratasepp: kõrvaltvaatajale jäävad distantsid hoomamatuks

Škoda Tallinn sportlikud kolleegid panid kokku meeskonna, et kogeda üheskoos seda, mida Ratasepp peatselt üksi omal nahal kogeda saab. Nii on meeskond loonud endale treeningpäeviku ning jaganud tiimiliikmete vahel igapäevaselt täispika triatloni distantsid. Suureks väljakutseks on meeskonnale kindlasti aeg. Tööinimestele kohaselt tuleb neil sportimiseks aeg leida väljaspool tööpäeva.

Ratasepa sõnul on säärane initsiatiiv parim viis anda inimestele aimu, kui meeletu ettevõtmine 20-kordne ultratriatlon tegelikult on. «Kõrvaltvaatajale jäävad need distantsid hoomamatuks. Kui inimene neid kilomeetreid omal nahal läbi ei tee, siis jäävadki kilomeetrid pelgalt numbriteks. Kindlasti on mul katsumusel suureks abiks teadmine, et ma ei pane ennast proovile üksi. Loodetavasti Škoda Tallinna eeskujul julgevad ka teised väljakutse vastu võtta ning üheskoos minuga 20 järjestikusel päeval triatlone läbida. Mul jääb üle ainult edu ja vastupidavust soovida.»