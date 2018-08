Tallinna maratonile ja Sügisjooksule oodatakse osalema üle 22 000 inimese

Maraton koos Sügisjooksuga saab olema kõigi aegade suurim rahvaspordisündmus Eestis, mille osavõtjate arv ületab prognooside kohaselt 22 000 piiri. Ka erinevate distantside lõikes võib ennustada rekordilist osavõtjaskonda, nii on näiteks 42,2 km distantsile tänaseks kirja pannud 2579 jooksjat. Võrdluseks – mullu lõpetas Tallinna Maratoni pikima distantsi 1779 jooksjat.

Maratoni stardinimekirjas on mitmeid tuntud ja kogenud maratoonareid, kelle jaoks Tallinna Maraton on sümboolse tähendusega. Näiteks Marianne Topolski Saksamaalt on läbinud tänaseks 99 maratoni ning võtab oma sajanda maratoni ette just nimelt Tallinnas, Eesti Vabariigi sajandal sünnipäeval. Teine sakslane, Rico Bogacz jookseb Tallinnas oma kahesajanda maratoni. Oma 200. maratoni stardis on Eesti jooksja Ergo Meier.

Kõige kogenum jooksja on Hans Mannsten, kel on käesolevaks hetkeks läbitud 1459 maratoni. Temast on rohkem maratone läbinud vaid 9 jooksjat maailmas. Hallipäine Mannsten on varemgi Tallinna maratonil osalenud, kuigi selleaastane rada on ka tema jaoks uus.

Naisjooksjatest on kõige kogenuim jooksja Ritva Vallivaara-Pasto, kes on tänaseks läbinud 882 maratoni. 57-aastasest Vallivaara-Pastost on maailmas rohkem maratone jooksnud vaid neli naist. Kolmas kogenud soomlane Tallinna maratoni stardis on Esa Nieminen, kellel on augusti lõpuks koos 539 maratoni.

Mike Harley Suurbritanniast on võtnud eesmärgiks joosta maraton igas Euroopa Liidu liikmesriigis. 35-aastane Harley alustas oma missiooni 2015. aasta maikuus Prahas. Hetkel on ta oma eesmärgist läbinud ligi kaks kolmandikku – Tallinna Maraton on Harleyl kaheksateistkümnes, kuid ees ootab veel kümme maratoni kümnes erinevas Euroopa riigis.

Ka 79-aastane Gordon Merfield osaleb Tallinna Maratonil heategevuslikel eesmärkidel. Briti jooksja põeb eesnäärmevähki ning kogub raha Ipswichi haigla onkoloogiaosakonna toetuseks. Merfieldi ettevõtmise muudab erakordseks see, et erinevalt teistest jooksjatest läbib tema maratoni karkudel. Merfield on inspiratsiooniks kahtlemata paljudele – tal on selja taga enam kui 100 maratoni ning 15 täispikka triatlonidistantsi, triatlonis on mees tulnud ka Suurbritannia meistriks.

Tallinna Maraton on heaks näiteks sporditurismi kohta ja andnud paljudele jooksjatele hea põhjuse tulle Eestisse. Kanadas sündinud ja seal terve elu elanud eestlane Liisa Johns võtab Tallinna maratonile tulles ette oma elu esimese reisi Eestisse. Stardist leiame ka Austraalias elava Riine Ringi, kes on käesoleva hooaja naiste edetabel liider maratonis.

Eesti tugevatest meesjooksjatest on stardis vaid kuu aega enne Talinna Maratoni toimunud Euroopa meistrivõistlustel jooksnud Roman Fosti. Vaid kuuajalise vahega kaks korda tipptasemel maratoni jooksmine on korralik eneseületus.

Kaasa saab elada ka kahele jooksjale, kel eesmärgiks Eesti Vabariigi juubeliaastal 100 maratoni läbimine. Augusti lõpu seisuga on 78-aastane Rein Pärn tänavu läbinud juba 76 ning Meelis Koskaru 63 maratoni. Ent kuivõrd Tallinna maratonini on veel nädalapäevad aega, võime kindlad olla, et nii Meelise kui Reinu kontol on 9. septembril juba sellest üks-kaks maratoni rohkemgi.

Kõik tänavusel Tallinna Maratonil ja Sügisooksul finišeerijad saavad kaela spetsiaalselt Eesti juubeliks kujundatud erilise rukkilille motiiviga medali. Esimest korda pannakse Tallinna Maratonil medal kaela ka kõigile 10 km jooksjatele, käijatele ja kepikõndijatele. Maratonijooksjad saavad kuldse, poolmaratoni lõpetajad hõbedase ning 10 km osalejad pronksikarva medali, mida ehib juubelisümboolikaga sinimustvalge pael. Medal tuleb esmakordselt ka kõigile lastejooksudel osalejatele.

Sajandi suurimale jooksusündmusele saab registreeruda internetiaadressil www.jooks.ee.