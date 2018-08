Niitväljal selguvad Eesti meistrid

Meeste klassis osaleb 106 mängijat, kellest kogunisti viis omab pluss handycapi ning lisaks on võistlustules neli professionaalset golfimängijat, mis loob kõik eeldused läbi aegade kõrgeima tasemeliseks võistluseks, teatab Eesti Golfi Liit.

Meeste peafavoriidiks on tiitlikaitsja Carl Hellat, kes omab võistlejatest hetkel ka parimat handycap'i (+1,9). Eelmise aasta hõbemedalistil Kevin Christopher Jegersil on see +0,7 ja tunamullu pronksi pälvinud Mattias Varjunil +0,8. Nende vahele mahub Joonas Juan Turba (+1,3) ning viiendana omab plussis handycap'i Timo Raukas (+0,6).