Kui palju teenisid Eesti kergejõustiklased Teemantliigal auhinnaraha?

Teemantliiga reglement näeb ette, et kõigil võistlusaladel on täpselt sama auhinnaraha, kusjuures preemiat said kaheksa paremat (1. koht 10 000, 2. 6000, 3. 4000, 4. 3000, 5. 2500, 6. 2000, 7. 1500 ja 8. 1000 USA dollarit). Suurem auhinnaraha läks jagamisele hooaja finaaletapil, kus kaheksa paremat jagasid ära 100 000 dollarit (1. koht 50 000, 2. 20 000, 3. 10 000, 4. 6000, 5. 5000, 6. 4000, 7. 3000 ja 8. 2000 USA dollarit).