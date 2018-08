Levadia meeskond täiendas ridu järjekordse ukrainlasega

23-aastane Kiievis sündinud ukrainlane on varem mänginud Zaporizhya Metalurhis, Krasnodari Kubanis, Donetski Olimpikus ning viimati Rootsi tugevuselt teise liiga klubi Gefle IF Fotbolli ridades.

«Oleme Ihorit jälginud juba mitu kuud, näeme temas talenti ja suurt potentsiaali. Samal ajal vajab ta mängijana arenemiseks head keskkonda. Meie uks on tema jaoks avatud ning me loodame ja ootame, et Ihor astub meie klubis suure sammu edasi oma potentsiaali realiseerimisel. Tal on olemas kõik eeldused saamaks väga heaks jalgpalluriks,» sõnas FCI Levadia peatreener Aleksandar Rogić.