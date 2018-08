Vormel 1 sarjast lahkuv Alonso: mul on muudes sarjades palju lõbusam

«Kahekordne maailmameister kritiseeris sarja, kuna tulemused on liiga ettearvatavad ning hetkel käib võidusõit vaid kahe meeskonna vahel. Ma lugesin, et ma loobun, kuna ma ei suuda enam konkurentsis olla. See on põhimõtteliselt tõsi. Kui ma siiani võidaksin sõite siis ma jätkaksin,» rääkis Alonso BBC-le.