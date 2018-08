Guardiola Mourinho ja Unitedi halvast hooaja algusest: usun, et nad tulevad tugevatena tagasi

Manchester City enda hooaja algus Inglise kõrgliiga valitsevate meistritena on olnud pigem positiivne, kui kui kolme mänguga on teenitud kaks võitu ja üks viik. Samas kui Unitedi hooaeg on alanud kahe kaotusega. Nii halba hooaja algust pole Unitedil olnud alates 1992 aastast.

City peatreener Guardiola usub, et Unitedit ei maksa siiski alahinnata: «Nad on siiski tippvõistkond. Lisaks on hetkel alles august, hooaeg on alles alguses. Meeskondadel on hetkel veel võimalik teenida nii palju punkte, et halvast hooajast ei maksa hetkel veel rääkida.»

«Tõeline hooaeg algab pihta pärast koondise pausi, kui korralikult järjest mängida saab,» arvas Guardiola. Kui City peatreenerilt uuriti, kas ta on üllatunud sellest survest, mille osaliseks Mourinho on langenud, vastas Guardiola: «Treeneritena on meie kohustus meeskond hästi mängima panna. Kui võidame oleme head, kui kaotame, halvad. Nii lihtne see ongi.»