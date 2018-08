Uuel hooajal on vormel 1 sarjas rekordiliselt etappe

Tuleval hooajal on kavas 21 etappi, mis tähistab Vormel 1 ajaloos etappide rohkuse kordust. Esimese etapina on sarnaselt käimas olevale hooajale Austraalia ning enamus etappe on oma järjekorralt samas kohas, kus eelmisel hooajal.

Uuel hooajal on kalendris tagasi Saksamaa GP, mis ongi pikema hooaja põhjuseks. Lisaks on kinnitatud, et uus leping on sõlmitud ka Jaapani GP-ga, mida peetakse Suzuka ringrajal kuni 2021 aastani.