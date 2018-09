Marek Tiits: jalgpallihall ei ole tont, mis purustab memoriaali mõttekehandi või sakraalse vaikuse

Viimase nädala meelierutavamaid teemasid Eesti meediaruumis on kahtlemata olnud Tallinna noortejõukude probleem. Vanemad lehelugejad küllap mäletavad Tallinnas nõukogude korra viljastavates tingimustes küpsenud rahvuspõhiste jõukude arveteklaarimisi. Noh, need on nüüd tagasi. Ja iroonilisel kombel seistakse kaudselt nende vältimise ühe tõhusama meetodi kehakultuuri vastu – sic! –, tuues põhjenduseks esteetilisi kaalutlusi.