Ferrari tegevjuht: Räikköneni tulevik on lahtine

«Me ei ole ühtegi otsust veel langetanud. Kui me langetame selle otsuse, siis teie olete teised, kes sellest kuulevad. Antud hetkel ei ole me ajaliselt paika pannud, millal otsused vastu võetakse,» rääkis Camilleri enne Monza GP-d Autosport.com'ile.

«Ma tean Kimit väga hästi. Ta on olnud minu hea sõber pikka aega. Sõltumata sellest langetab otsuse ikkagi meeskond. Meeskonna pealik Maurizio on see, kes lõpliku otsuse langetab pärast seda, kui oleme kõikide inimestega plaani läbi arutanud,» rääkis Camilleri.