PSG sooritas enne ülemineku perioodi lõppu üllatava ostu

Ootamatult teatas PSG reede õhtul, et meeskonnaga on liitunud Stoke City ründaja Eric Maxim Chupo-Moting. Kameruni ründaja liitus eelmise hooaja eel Stoke Cityga, aga tema hooaeg Inglismaa kõrgliigas oli kõike muud kui hea – kokku lõi ta kogu hooajaga vaid viis väravat.

Seda enam on üllatav otsus, et Prantsusmaa tippmeeskond otsustas tuua Chupo-Moting oma meeskonda mängima. Kõige tõenäolisem seos ründajaga on see, et PSG peatreener Thomas Tuchel juhendas Chupo-Motingi hooajal 2013/2014 Saksamaal Mainzi meeskonnas.