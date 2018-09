Postimehe video: kas Ferrari fännide pidu ja pillerkaar Monzas ennustab Vetteli võitu?

Kuna Monzat võib pidada Ferrari kodurajaks, siis peetakse sõidu peamiseks favoriidiks Ferrari pilooti Sebastian Vettelit. Vetteli ainsaks eesmärgiks Itaalias on saavutada võit, et vähendada vahet sarja liidri Lewis Hamiltoniga. Hetkel on meeste vahe 17 punkti.



Oma kiirust Monzas on tõestanud ka teine Ferrari piloot Kimi Räikkönen, kes on vabatreeningutel näidanud stabiilselt head kiirust. Ferraride järel on vabatreeningutel häid aegu näidanud Mercedesed ning seejärel viiendal ja kuuendal positsioonidel on Red Bulli sõitjad.