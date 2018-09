Klavaniga ühel ajal Liverpoolist lahkunud ründaja pihtimus: tahtsin ise olla mängija, keda linn imetleb

Roma ja Liverpooli vaheline Meistrite liiga poolfinaal. Varumeestepingil istub vasakul Danny Ings, paremalt teine on Ragnar Klavan. FOTO: JOHN SIBLEY / REUTERS / Scanpix

Southamptonis õnnestus Danny Ingsil (õhus) väravatearve Evertoni vastu kiirelt avada. FOTO: Peter Byrne / PA Wire/PA Images/Scanpix

Ings mängib alanud hooajal Southamptonis küll laenulepingu alusel, kuid Liverpooli praeguse ründeliina taset arvestades teda ülima tõenäosusega enam punases särgis pallimas ei näe.

«Tundsin, et pean siirduma kuskile, kus saan tõestada, et olen kellegi jaoks Mo Salah, kellegi jaoks Roberto Firmino, kellegi teise silmis Jordan Henderson või James Milner. Tahtsin olla oluline mängija. Selline, kellele kogu linn imetlusega alt üles vaatab,» nentis Ings intervjuus väljaandele The Times.

26-aastane Ings tunnistas, et tema jaoks oli kõige raskem maikuise Meistrite liiga finaali ajal Liverpooli koosseisust välja jäämine. Hooaja jooksul käis ta platsil neljas Meistrite liiga mängus, kuid Kiievis tribüünil istumine lõi hinge sügava haava.

«Aga mul aitas otsust langetada mõni teinegi hetk. Vahel olin tribüünil, vahel jäin pingile. Koju minnes tundsin aga, et mul on nii palju anda...» meenutas Ings. «Liverpoolil on nii tugev meeskond ja see on mõistetav, et alati ei saa sa oma võimalust. Kuid haiget tegi see ikkagi. Liverpooli ründekolmik on Euroopa parim. Uskumatu, kuidas nad üksteise mängu mõistavad. Teadsin, et sellele ei suuda ma midagi võrdväärset pakkuda.»

Pärast nelja Burnleys veedetud aastat, mille lõpetuseks Ings lõi ühe hooajaga esiliigas 21 ja järgmisel hooajal kõrgliigas 11 väravat, pälvis ta Liverpooli tähelepanu. Suurte lootustega alanud karjäär uues klubis päädis kutsega Inglismaa koondisesse, kuid siis tabas Ingsi põlvetrauma. Paranemise järel tuli järgmine tagasilöök... ja järgmine...

«Kui iseloomu ja vaimukindlust saaks pudelisse panna, müüks Danny mark üle kogu maailma,» ütles Jürgen Klopp Ingsile lahkumise eel südamlikult. «Kloppi sõnad olid üliolulised. Tahan näha, et ta võidaks Liverpooliga võimalikult palju. Ja tean, et tema soovib mulle ükskõik kus mujal sama,» avaldas Ings peatreenerile tänu.

«Klubis tahtsid kõik, et ma jääksin. Kuid mängisime teel võõrsilmängule tihti kaarte ja mind valdas teistsugune tunne, sest teadsin, et ma ei pääse mängu. Varjasin ja peitsin seda, sest ma ei tahtnud negatiivseid emotsioone tekitada,» tõdes Ings. «Ent pärast läksin koju ja istusin seal lihtsalt koos oma koertega, pahurana. Nii juhtus väga sageli,» tunnistas ta.

«Sisimas teadsin, et ehkki olin klubis õnnelik, ei olnud ma tegelikult nii õnnelik kui oleksin võinud olla. Aga oma parimat jalgpalli mängin just õnne tipul olles. Vaid siis suudan ma end ehk tagasi koondisesse murda, et mitte jääda ühe-mängu-meheks. See oli lahkumise peapõhjus. Tahtsin lihtsalt õnne kogeda,» märkis Ings.

«Mõni ütleb, et ma ei saanud Liverpoolis hakkama. Ma ei solvu selle peale. Õnn keeras mulle lihtsalt selja. Kuid hooaja lõpus sain rohkem mänguminuteid ja tundsin mängu eel väljakule viivas tunnelis seistes taas kõhus liblikaid. Tahan seda tunnet igal nädalal kogeda ja seda ma Southamptonis ka saan,» sõnas Ings, kellel on uue klubi eest juba kõrgliigas väravgi kirjas.

Lahkumispäeval sõlmis Mo Salah Ingsiga kihlveo – kumb lööb liigas rohkem väravaid? Seni on mõlemal kirjas üks, sest Salah oli aususe huvides suuremeelselt nõus oma avavooru tabamuse arvestusest välja jätma: Ingsi üleminek toimus lihtsalt nii hilja, et ta ei pääsenud Southamptoni eest avavoorus platsile. «Arvasin juba, et tehing ei toimugi. Elektroonilise vormi allkirjastamine andis meile kaks tundi lisaaega ja Southamptoni lennujaamast sõitsime otse treeningväljakule arstlikku kontrolli. Läks õnneks. Oli hullumeelne päev, aga kõik oli seda väärt!» tõdes Ings.

Tasub meenutada, et Ingsist kaks nädalat hiljem, avalikkuse ja endagi jaoks ootamatult Itaalia kõrgliigasse Cagliarisse siirdunud Eesti koondise kapten Ragnar Klavan läks samuti otsima eelkõige rohkem mänguminuteid. Ka Klavan pidi Meistrite liiga finaali kõrvalt jälgima, tõsi, erinevalt tribüünile jäetud Ingsist pingipoisina. Alati ei kaalu suurklubisse kuulumine üles jalgpalluri suurimat soovi: lihtsalt mängida.