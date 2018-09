Uusi jahimaid otsiv Alonso pilkas talle jalgu jäänud Magnusseni: sa oled täitsa omaette klassist

Alonso püüdis taanlasest teise sessiooni lõpus stardi-finišisirgel enne Variante del Rettifilio šikaani mööduda. Magnussen ei andnud aga järele ning see rikkus mõlema mehe sõidu, sest Alonso kaldus samuti rajalt välja, vahendab Autosport. «Magnussen tahtis võidu sõita,» naeris Alonso tiimiga rääkides, taanlane küsis oma võistkonnalt aga otsesõnu: «Mida kuradit see Fernando nüüd tegi?»

Magnussen lõpetas kvalifikatsiooni 11. kohaga, jäädes kümne seast välja vaid sekundisajandikuga. Alonso stardib 13. ruudust. Vahejuhtum viis aga boksiteel kokku McLareni tegevjuhi Zak Browni ja Haasi tiimibossi Günther Steineri, kes tuliselt vaidlesid.

Alonso väitel lõikas Magnussen soojendusringil võistlejaterivisse vahele. «Liikusime kõik koos ja üks Haas otsustas ikkagi teistest mööda sõita, et kiiluda autode vahele, mis olid enam-vähem võrdsete vahedega rajal. Seetõttu alustasime ringi koos, jõudsime koos avakurvi ja mõlema ring läks untsu,» selgitas hispaanlane oma vaatenurka. «Sarjas on mitmest klassist sõitjaid ja siis on veel Haasi omad, kellel on paremuselt kolmas-neljas auto, aga kes jäävad kümne seast välja,» ironiseeris Alonso. «Mina jõudsin teise vooru ja enam-vähem seda ma tahtsingi. Mul üsna ükskõik, neil ilmselt mitte, aga mul on igatahes lõbus, väga lõbus!»

Kohtunikud kumbagi meest ei karistanud, Magnussen ei jäänud aga sõnades eriti võlgu. «Ei jõua ära oodata, millal see Alonso vormel 1 karjääri lõpetab. Mees arvab vist, et on jumal,» teatas taanlane.

Mullu näitas Alonso Indy 500 sõidul head kiirust, kuid pidi pisut enne finišit mootoriprobleemi tõttu katkestama. FOTO: Thomas J. Russo / USA Today Sports / Scanpix

Äsja lahkumisest teatanud Alonsot ootab 5. septembril ehk kolmapäeval ees IndyCari auto testimine. Barberi ringajal annab talle võimaluse oma autot proovida Andretti võistkond. Hispaanlase sõnul ei tähenda see veel aga sugugi, et ta järgmisel aastal tingimata IndyCaris sõidaks. Test lepiti tema sõnul kokku juba mitu kuud tagasi.

«Lahkumisteade ja testi toimumisaeg on kokkusattumused. Mulle meeldib igasuguseid autosid testida. Eelmisel aastal soovis Andretti, et ma katsetaksin nende autot, mis on ringrajaseades. Toona polnud mul aega, nüüd on,» selgitas Alonso. «Ma ei langeta oma otsust kolmapäevase päeva põhjal. Ei ole nii, et neljapäeval on mul pilt selgem. Tegelikult olen oma peas juba suuresti otsustanud,» vihjas Alonso sellele, et teab oma tulevikku juba praegu.

Tänavu lisaks vormel 1 sarjale ka sportautode MMil osalev ning suvel Toyotaga Le Mansi võidusõidu võitnud Alonso on varem öelnud, et langetab lõpliku otsuse edasise suhtes «võib-olla alles oktoobris». Sellegipoolest on IndyCar juba teatanud, et ootab hispaanlast enda ridadesse. Võimalik on ka osalemine mõlemas sarjas, sest 2019. aasta Indycari kalender ei kattu praeguste plaanide järgi ühegi etapi osas sportautode käimasoleva MM-hooajaga.