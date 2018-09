Eesti meistriks kroonitud Gaim: liigun õiges suunas

Gaim oli oma tänase tulemusega rahul, kuid tunnistas, et mõnevõrra tuli tiitel üllatusena. «Tänane oli positiivne üllatus minu jaoks. Suuri järeldusi siit muidugi ei ole mõtet teha, aga seda saab järeldada, et liigun õiges suunas,» sõnas Gaim. Võrreldes eelmisel nädalal toimunud suvebiatloni MMiga tundis Gaim, et suutis täna end paremini realiseerida: «Kuigi füüsiliselt oli tunne ka eelmisel nädalal MMil hea, siis täna siin kodus suutsin end paremini kokku võtta,» sõnas värske Eesti meister. Homme toimuvatele jälitussõitudele läheb Gaim vastu rahuliku meelega: «Tuleb säilitada rahu, anda endast maksimum ja keskenduda sooritusele.»

Tänasest võidust näeb Remmelg eelkõige tagasisidet oma ettevalmistusele. «Ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt. Kuigi suviste võistluste pealt on keeruline suuri järeldusi teha, siis saab öelda, et koondise tase on küllaltki ühtlane,» sõnas Remmelg. Tänase osas peab Remmelg selgelt oma edu pandiks laskmist: «Kui protokolli vaadata, siis on näha, et valdav enamus lasi kolm ja enam trahvi. Kindlasti oli laskmine täna minu trumbiks,» kinnitas Remmelg.