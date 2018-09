Venemaa asub dopingupatuseid püüdma sambo maailmameistrist sõjaväepolitseiniku juhtimisel

Selles ametis hakkab tööle 55-aastane Igor Sidorkevitš, kes juhtis varem Venemaa sõjaväepolitseid ja on ühtlasi kahekorde sambo maailmameister, vahendab Insidethegames.biz. Venelastel on vaja hädasti taastada oma reputatsioon, mis langes mutta seoses 2014. aastal Sotši mängudel aset leidnud dopingumanipulatsioonide ja järgnenud riikliku dopinguprogrammi paljastamisega.

Pyeongchangi olümpiamängudel pidid venelased võistlema neutraalse lipu all ning Rahvusvaheline Kergejõustikuliit ja Rahvusvaheline Paralümpialiit pole tänaseni venelaste õigusi taastanud. Samuti ei tee Venemaa Antidopingu Agentuur (RUSADA) koostööd maailma ametivendadega, sest riigi ennetuse tase ei vasta ikka veel WADA kriteeriumitele. Kahe olulise punktina ei tunnusta Venemaa jätkuvalt McLareni raportit ega ole andnud täit ligipääsu Moskva laboratooriumile.

«Igor Sidorkevitši ülesandeks on muuhulgas Venemaa spordis Rahvusliku Dopinguvastase Plaani juurutamine ja elluviimine,» teatas ministeerium. Sidorkevitš hakkab alluma spordiminister Pavel Kolobkovile. «Tal on suur vastutus, kuid ta tunneb spordiilma hästi ning olen kindel, et tema abiga saame probleemidest üle,» sõnas Kolobkov.