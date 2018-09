Rohelises põrgus kihutav Viidas lõpetas etapi klassi teise kohaga

Viidas ja Hansesætre sõidavad klassis CUP5, kus kihutatakse identsete BMW M235i-dega. Tegu on sarja ühe osavõtjaterohkema klassiga, kus seekord oli rajal koguni 16 autot. Sorg Rennsporti võistkonna BMW-d rooliv Eesti-Norra tandem kaotas klassivõitjatele David Griessnerile ja Yannick Fübrichile sedapuhku vaid 21,391 sekundiga, mis on Nürburgringi mõõtkavas väike kaotus. Näiteks kolmanda koha meeskond jäi Viidasest ja Hansesætrest maha juba ligi kahe minutiga.

Üldarvestuses said kaksikvõidu Falken Motorsporti sõitjad. Porsche 911-l kihutanud Klaus Bachler ja Martin Ragginger edestasid vaid 2,077 sekundiga tiimikaaslasi Stef Düsseldorpi ja Alexandre Imperatorit BMW M6-l. Kolmandana tuli üle lõpujoone Konrad Motorsporti Lamborghini Huracan, roolis Christopher Brück ja Michele di Martino (+1.19,314.)

Sarjas peetakse ka klassideülest punktiarvestust, kusjuures arvesse võetakse muuhulgas sedagi, kui palju on mingis klassis võistlejaid. Seetõttu on Viidas seal kokkuvõttes üsna kõrgel 17. kohal, sest kuuelt etapilt on tal lisaks katkestamisele kirjas nüüd üks klassivõit ja koguni neli teist kohta. Oma klassi arvestuses edestavad teda napilt vaid Griessner ja Fübrich.