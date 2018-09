Vormel 1 sarja tippmeeskonnad soovivad rajale tuua noortele mõeldud kolmanda auto

Mitmetel meeskondadel on olemas oma noorsõitjad, kellel ei teki võimalust proovida Vormel 1 sarja masinaid võistlustingimustes. Mercedese meeskonna noorte hulka kuuluvad Esteban Icon, George Russell ja Pascal Wehrlein, kellele Wolff takaks võimalust anda.

«Mul on probleemile lihtne lahendus – andke meile kolmas auto! Pange reeglitega paika, et kolmandas autos võivad sõita vaid noorsõitjad, kellel on maksimaalselt kaks aastat Vormel 1 sarja kogemusi,» rääkis Wolff Autospordile oma plaanist.