Beilmann ja Zahkna vahetasid kahvatumad medalid kuldse vastu

«Eilne kukkumine ajas mind heas mõttes sportlikku viha täis ja läksingi täna rajale selle mõttega, et võtan, mida võtta annab. Mul on hea meel, et laskmine õnnestus,» rääkis Beilmann. «Suvine pool on nüüd otsa saanud. nüüd hakkame valmistuma talveks, treeningud muutuvad. Siiani näitavad märgid, et ettevalmistus on sujunud nii nagu peab. Nüüd on tähtis arutada koos treeneriga läbi need kohad, mis vajaksid veel lihvimist.»