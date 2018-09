Nõmmela heast sõidust: võtsime tiimikaaslasega maksimumi

Otsustavad sündmused leidsid aset lõpu eel. «Terve sõidu jooksul oli mul ja minu tiimikaaslasel väga hea enesetunne ning sellest tulenevalt otsustasime ca 10 km enne lõppu, et pole mõtet teisi mehi niisama finišisse tassida ja hakkasime ise ründama. Peale viimast kurvi alustasin sprinti. Tundus, et oleks mõistlik võtta selleks sisekurv ja kasutada ära Jan-Willem van Schipi tuult ja see toimis. Lõpp oli väga tehniline. Üldkokkuvõttes võib sõiduga väga rahul olla, võtsime tiimikaaslasega sellest maksimumi. Eriti uhke olen selle üle, et olime ainukesed kontinentaaltiimi mehed esimeses otsas, hoolimata sellest, et sõitsime kahekesi ja meil polnud kedagi teist enda jaoks tööle panna,» lisas Nõmmela.