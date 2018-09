Zelinski rassismisüüdistustest: täiesti jama jutt, bulls**t

«Tahan midagi öelda! Kõik on maailmas võrdsed, nii valged kui ka mustad. Valged ei tohiks kunagi mustanahalisi inimesi halbade sõnadega kutsuda. Austust!» teatas Özcan intervjuus ETV2 kanalile ja lahkus kaamera eest. Enne seda tänas Özcan aga Eesti rahvast selle eest, et kõik tema meeskonda ja mängijaid austavad.

«Selge see, et kui sa tabelis viimasel kohal olevale meeskonnale kaks punkti kaotad, siis hakkad igasuguseid asju otsima.»

Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht kinnitas Postimehele, et jalgpalliliit annab juhtumile ametliku käigu. Eesmärgiks jõuda selgusele, mis juhtus.

«Intsident on kohtunike poolt fikseeritud läbi selle, et Irie tuli nende juurde ja ütles, et vastasmängija sõimas teda nahavärvile viidates. Kuna ükski neljast kohtunikust intsidendi lähedal ei viibinud, siis piirduti kaebuse fikseerimisega. Menetluse käigus uurime videomaterjali, sealhulgas heli, ning küsime selgitused mõlemalt osapoolelt,» sõnas Uiboleht.