Magnus Kirdi vägev seeria jätkus Berliinis

Hooaeg on lõpukorral, kuid odaviskaja Magnus Kirt ei kavatsegi valitud teelt lahkuda. Eesti parim kergejõustiklane sai eile Berliinis IAAF World Challenge sarja võistlusel neljanda koha. Tulemus 83.79 tagas, et Kirt on eranditult kõigil tänavustel võistlustel ületanud 83 meetri piiri.