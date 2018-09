Soomer tegi koduradadel ajalugu

«Olen 12 aastat võidu sõitnud, aga alati on olnud põhipanus välismaal ning Eesti meistrivõistlustel olen vaid treeningu mõttes kaasa sõitnud. Nüüd saan esimest korda öelda, et olen Eesti meister,» rääkis uhke Soomer Kuku raadio saatele «Piloot».

«Eelmisel aastal oli mootorratas uus ja ise kukkusin vales kohas, nii et mingid etapid jäid sõitmata. Sel aastal kõik sujus ning kõik läks nii nagu vaja,» lisas Superbike-klassis võidu kindlustanud noormees.

Ta tunnistas, et MMi tase on ikka midagi muud. «Aga kui ma ütleks, et sõidan üks käsi selja taga, siis ma valetaksin. MMil on neid mehi, kes sind ära tahavad sõita ja sinust kiiremini sõita, 36. Eestis on Martin Pärtelpoeg ja Soomest Ville Valtanen. Nemad on kaks sellist, kes teevad nii, et ma pean ikka pingutama.»

Järgmine MM-hooaja etapp sõidetakse 14.-16.septembrini Portugalis, Algarve ringrajal.

«Ettevalmistus on kulgenud üllatavalt hästi. Eelmisel nädalal oli kaks testi, üks Prantsusmaal, üks Portugalis. Hooaja algus oli oluliselt keerulisem ja viletsam kui plaanis oli. Seal on mitu aspekti: meeskonnas olid muutused, millega me polnud arvestanud ja uute inimestega harjumine pole välja tulnud.