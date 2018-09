Postimehe video: Benfica korraldas Cristiano Ronaldo kodusaarel väravaralli

Liigatabelis on Maritimo nelja vooru järel viies, Santa Clara üheksas ja Nacional 15. Liidertrio moodustavad Benfica, Braga ja Lissaboni Sporting, kel on kõigil koos 10 punkti. Sarnaselt Maritimole 9 punkti kogunud tiitlikaitsja FC Porto on parema väravate vahe alusel neljas.