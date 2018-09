Saaremaa naiskond naaseb hirmpika pausi järel meistriliigasse

Eelmise aasta naiskonnast on uuel hooajal Saaremaal kohalikest jätkamas Janne Järvalt, Andra Vabar, Cristin Lepp ning noored Kätriin Põld ja Maike Kadaja. Aastase pausi järel on jälle valmis platsile jooksma Maria Varik ja oma kogemustega on sellel aastal nimekirjas ka Saaremaale naasnud Kaia Piipuu. Naiskonna juures jätkab ka eelmise hooaja mängiv treener Raili Sepp, kuid sel hooajal keskendub ta ainult abitreeneri ametile, olles naiskonna treeneriks Saaremaal treenivatele palluritele.