Vettel: punktivahe Hamiltoniga on suur, aga...

«Vaatamata sellele, et vahe Hamiltoniga on nüüd 30 punkti, ei ole Vettel liialt mures: Minu arust on meil kiirus olemas. See punktivahe kõlab küll suurelt, aga tegelikult ei võta see palju aega, et see vahe uuesti kinni sõita,» arvas Vettel.