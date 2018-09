Magnus Kirt vägevast seeriast: statistika paneb mind pingutama

«Väga äge oli. Nad said võistluseks staadionile 45 000 inimest. Võib-olla ise pärast kolmandat katset väsisin ära, sest võistlusi on järjest päris palju olnud. Aga ma nautisin seda. Meeleolu ja melu poolest see Euroopa meistrivõistlustest väga palju ei erinenudki. Aga pingete poolelt oli küll erinev. Üritasin võimalikult palju nautida seda, mida ma võib-olla Euroopa meistrivõistlustel ei saanud nautida,» ütles Kirt.

Elu parima hooaja lõpetab Kirt kahe koduvõistlusega. Kui eelmisel hooajal tegi ta 19 võistlust ning viskas alati üle 80 meetri, siis tänavu on ta igal võistlusel saanud kirja vähemalt 83 meetrit. «Mulle endale meeldib statistikat väga jälgida. See paneb mingil määral pingutama ning ei lase end lõdvaks lasta. Hooaja lõpus, kus enam pole nii suure järguga võistlusi, aitab statistika mul end motiveerituna hoida.»

Sel hooajal viskas Kirt isiklikuks rekordiks 89.75. Maagilise 90 meetri joont ta kätte pole veel saanud, aga kripeldama see teda ei jää. «Olen õnnelik kõikide heade asjade üle. Eks 90 on ikka ilus number ja iga odaviskaja unistus, aga loodan, et olen veel nii noor, et mul on aega seda püüda. Ega see nii kerge ei olegi.»