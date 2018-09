Klubi kurjas pitsituses Konstantin Vassiljevil pole lootust enne jaanuari külaväljakutelt pääseda

Aga eelmisel suvel sõlmis Piast Eesti koondislasega kolme-aastase lepingu. Just pikk kontraht oligi põhjus, miks Vassiljev eelistas seda pakkumist nii mõnegi nimekama Poola klubi omale. Nüüd soovis Piast aga koostöö lõpetada. Vassiljevi sõnul avanes tal juuli alguses variant jätkata karjääri mujal, aga enne soovis ta Piastilt lepingu enneaegse lõpetamise eest «normaalset kompensatsiooni».

See variant poolakatele ei sobinud. Vastutasuks ja kättemaksuks pagendati Vassiljev harjutama klubi duubelmeeskonda, mis mängib Poola tugevuselt kuuendas liigas (see jaotub 55 alagrupiks ehk tegu on läbinisti regionaalse tasemega) ning kus tema kaaslasteks on 17-19-aastased noormängijad. Poola kõrgliiga kohtumisteks ei registreeritud Vassiljevit isegi meeskonda.

Siililegi selge, et Piast proovib selle sammuga sundida Vassiljevit lepingut ilma omapoolsete nõudmisteta lõpetama. Palka muidugi makstakse ja meditsiiniline teenindus tagatakse, aga mängijat survestatakse tema sportliku taseme teadliku langetamisega, sest kuuenda liiga ja noortemeeskonna pakutav intensiivsus pole profitasemega võrreldav, mis jätab paratamatult sooritusvõimele sügava jälje.

«Tegelikust vormist saan koondisenädala jooksul pildi ette. Saan korralikul tasemel trenni teha ja äkki ka natuke mänguaega. Minu jaoks on järgmised neli-viis päeva väga tähtsad. Siis saan aru, kus ma olen. Kaaluga probleeme pole ja füüsiliselt olen vormis, aga mu igapäevane intensiivsus Poolas on noortemeeskonna oma. Teine asi on väljakute kvaliteet, mis omakorda mõjutab seda intensiivsust,» rääkis täna koondise juurde saabunud Vassiljev.

Niipea olukord muutumas pole, sest augustiga sulgus üleminekuaken, mis avaneb uuesti alles jaanuaris. «Seni jätkan ilmselt seal, kus olen, ja teen seda, mis praegugi. Siis vaatame, kas on mingeid arenguid,» sõnas Vassiljev. «Mina proovin end nii heas vormis hoida kui võimalik.»

Augustis 34. sünnipäeva tähistanud poolkaitsja mängib nüüd iganädalaselt väljakutel, mis võrreldavad vast Eesti kolmanda-neljanda liigaga. «Näiteks Maardu staadion on ikka parem. Eriti praegu. On nagu on.»

Küll aga mõjub Vassiljevi kohalolek turgutavalt kuuenda liiga publikunumbritele. «Tundub, et mõnikord inimesed ei usu, et ma tõesti tulen sinna mängima. Ning tulevad ise igaks juhuks kontrollima,» sõnab Vassiljev ja lisab möödaminnes, et eile saavutati 3:1 võit ja ta lõi ühe värava kah.

Kõigest eelnevalt tulenevalt märgib Vassiljev, et realistlikult võttes pole ta Eesti koondise mängudes Kreeka ja Soomega pretendent kohale algkoosseisus. «Kui on võimalus mängida lõpus kümme minutit, siis mängin ja annan endast parima. Kui ei ole võimalik, siis on mul lihtsalt hea meel koondise juures olla ja heades tingimustes trenni teha. Kui on võimalik meeskonnale kasulik olla, siis proovin.»

Vassiljev on Eesti koondist esindanud 104-s kohtumises ja löönud neis 23 väravat, mis teevad temast resultatiivseima tegevkoondislase. Kõigi aegade Eesti väravaküttide edetabelis jääb ta alla vaid Andres Operile (38) ja Indrek Zelinskile (27).