Manchester Unitedi poolkaitsja: Mourinho tarkus aitab meil tiitli nimel võidelda

Kaks järjestikust kaotust hooaja alguses tähendasid Unitedi jaoks seda, et viimase 26 aasta jooksul poldud kordagi nii halba algust hooajale tehtud. Viimane kohtumine Burnley vastu suudeti tänu Romelu Lukaku kahele väravale küll võita, kuid United asub liigas siiski alles 10. kohal.

Matic aga usub, et kõik mida Mourinho teeb on tagamõttega ning tänu teame suudab United Inglismaa kõrgliiga võita. Näiteks usub Matic, et Mourinho tehtud näitemäng mängujärgsel pressikonverentsil pärast kaotust Tottenhamile oli vaid selleks, et tõmmata eemale tähelepanu Unitedi mängijatel ja lasta neil rahus mängu üle järgi mõelda.

«Loomulikult teab ta, mida ta pressikonverentsidel teeb. Ma usun, et ka teie olete sellest juba aru saanud. Samas see on meie jaoks alati väga hea,» rääkis Matic AFP-le.

«Mourinho oli enne kohtumist tõeliselt enesekindel ja samas suurepärase ettevalmistusega. Ta teadis, et Burnley hakkab pikka palli taguma, sellepärast oli meil Marouane Fellaini kaitsesse pandud. See näitab, et nii mängides suudame veel tiitli nimel võidelda,» arvas serblasest poolkaitsja.