Valus paratamatus: sünergiapuudus jättis neljapaadi MMilt eemale

Eesti Sõudeliidu juhatus otsustas, et 9.–16. septembrini Bulgaarias Plovdivis toimuvatel maailmameistrivõistlustel esindavad Eestit ainult ühe- ja kahepaat. Neljapaati MMile ei läkitata. Neljapaadi koosseisu kuuluv Kaspar Taimsoo on otsusega päri: «Eks see ole mingil määral paratamatus.»