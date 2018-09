Norra politsei: hukkunud olümpiavõitja oli tarvitanud alkoholi lubatust rohkem

Seni oli teada, et oli Skofterud tulnud Arendalist kontserdilt ning sõitnud ööl vastu pühapäeva oma skuutriga Püha Helena saarel asuvasse suvemajja, kuid sinna ta elusana kohale ei jõudnud. Politseisse teatas tema kadumisest Skofterudi tüdruksõber Marit Stenshorne.

Nüüd selgus lahangu tulemusel, et Skofterud oli skuutriga sõitmisel joove lubatust suurem. Kui Norras on lubatud väiksemat mootorsõidukit juhtida 0,8-promillise joobega, autot juhtides võib trahvi saada 0,2 promilliga, siis Skofterudi kehas oli promill suurem kui lubatud 0,8.

Arendali politsei esindaja Unni Guldberg rõhutas, et kuigi joove oli lubatust tugevam, ei saa siiski väita, et see võis olla ainus õnnetuse põhjustaja.