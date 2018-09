Joonas Tamm – seitsme kuuga Eesti kõrgliigast eurosarja alagrupiturniirile!

Seega näitas Sarpsborgi meeskond väga tugevat võitlejanärvi, et suutis pingelistest olukordadest võidukalt väljuda. «Suuremate meeskondade vastu oli meil väga tugev koduväljakueelis. Pean silmas nii kunstmurukatet kui ka natuke väiksemate mõõtudega väljakut. Aga kindlasti olid eelkõige suurepärased ikka meeskonna esitused. Meil on tiimis palju mehi, kes tahavad kõvasti musta tööd rabada. Nende toel ei luba palli hoida armastavatel meeskondadel seda teha. See õnnestus sisuliselt igas mängus,» rääkis Tamm.

Reedesel loosimisel sattus Sarpsborg I-alagruppi, kus vastasteks on Malmö (Rootsi), Istanbuli Besiktas (Türgi) ja Genk (Belgia). Seega välditi Euroopa seitsme tugevama riikliku liiga (Inglismaa, Hispaania, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa, Portugal) esindajaid. «Ise oleks lootnud, et oleksime vastu saanud mõne Inglismaa kõrgliiga klubi (variantideks olid Arsenal ja Chelsea – toim), aga üldpildis oli loos meie jaoks soodne. Arvan, et võib veel täitsa plaani pidada.»

Keskkaitsja on näide, mis viitab, et kuigi Eesti Premium liiga koht Euroopa riiklike kõrgliigade edetabelis on kehv (hetkel 55 Euroopa jalgpalliriigi seas 46.), on siit võimalik teha samm korraliku liiga (Norra on samas tabelis 24.) korraliku tiimi põhikoosseisu. Tuleb vaid ise mees olla. «Aasta enne mind läks Florast Norra kõrgliigasse Nikita Baranov ja oli samuti kohe põhikoosseisumees. See on samm edasi, aga tempovahega harjub suhteliselt kiiresti. Ka mul on sisse tulnud vastaste väravatega lõppenud eksimusi, aga neid juhtub kõigil. Üldpildis on hooaeg läinud väga hästi,» ütleb Tamm.