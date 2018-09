Eesti koondislane debüteeris Bundesligas Patraili vastu

Patraili show algas kui 21 minutit enne lõppu kui Hannover juhtis 16:15. Eestlane viskas nelja minutiga kolm väravat, veidi hiljem lisas kaks veel ning viimast kümmet minutit alustati eduseisul 26:19. Viimase tabamuse saatis Patrail just koondisekaaslase selja taha. 29:26 võidumängus jäi Patraili arvele viis väravat ja kaks tulemuslikku söötu. Kahe vooru järel on Hannover-Burgdorfil täisedu, BHC-l on kaks punkti.