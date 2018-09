Kaheks duelliks valmistuv Moisar: igapäevane trennitegemine kaks korda päevas pole nii lihtne

Eesti profivõitleja Markko Moisar astub üle pika aja taas võitlusmatile 15. septembril Tartus toimuval Duel 2 Fightil. Vaid mõned nädalad hiljem tuleb lahingusse astuda Tallinnas toimuval King of Kingsil. Kuigi Moisar on viimased kaks matši kaotanud, ta seetõttu lisapinget ei tunne.

«See on minu jaoks fun, ma teen seda igal juhul edaspidi ka,» sõnas Moisar. «King of Kingsi tiitli peale madistades ei arvaks, et ma kaotasin. Viimases matšis oli vastane teinud minu kohta hea kodutöö. Ta teadis, et mulle meeldib poksida ja armastan liikuda.»