USA koondisesse kutsuti seitse NBA mängijat

Peatreener Jeff Van Gundy käsutuses on NBA meestest Dwayne Bacon (Charlotte Hornets), Jordan Crawford (New Orleans Pelicans), Henry Ellenson (Detroit Pistons), Isaiah Hicks (New York Knicks), Frank Mason III (Sacramento Kings), Travis Trice (Milwaukee Bucks) ja Derrick White (San Antonio Spurs). Lisaks sellele mahtusid koondisesse Bryce Alford (Oklahoma City Blue), V.J. Beachem, Dakari Johnson (mõlemad vabaagendid), Ben Moore (Fort Wayne Mad Ants) ning Chasson Randle (Capital City Go-Go).