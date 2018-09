«Kuum suvi oli väga ilus. Nii head suve trenni tegemiseks ei ole veel kunagi Eestis olnud,» märkis 24-aastane Alusalu hooajaeelsel pressikonverentsil. «Alates maist sai lühikeste pükstega ratast sõita. See on väga erakordne ja see on trennile väga palju juurde andnud. Selle üle on väga hea meel.»

Alusalu lisas, et treeningrütm oli sellel suvel üpris sarnane võrreldes eelmise kolme-nelja hooajaga. «Laagripõhine süsteem kevad-suviseks ettevalmistuseks. Käisin treeninglaagris Saksamaal Inzellis ja Valgevenes Minskis. Suvel mõned laagrid Lõuna-Eestis Käärikul. Võin öelda, et siiamaani on ettevalmistus väga hästi sujunud.»

Kahe hooaja vahel vahetas Alusalu treenerit. Kaks ja pool aastat uisutas Alusalu prantslase Tristan Loy käe all, kuid nüüd teeb eestlannaga koostööd norralane Bjarne Rykkje. Lisaks abistab teda odaviskaja Magnus Kirdi abiline Marek Vister, kuid tema tegeleb sponsorite otsimise ja kõige muuga, mis Alusalult nii-öelda mõttetut energiat röövib.

Alusalu sõnas, et on pidevate muutustega harjunud. «Ma ei saa öelda, et väga suured muutused oleks olnud. Ma olen oma karjääri jooksul pidanud väga palju treenereid vahetama. Mitte minu enda soovil, aga kui olin akadeemias, siis treenerid vahetusid iga aasta. Tuli olukorraga leppida ja see ei olnud kõige lihtsam, aga tänaseks on see õpetanud mind iseseisvamaks. Nüüd teen natuke rohkem koostööd noore treeneriga.»