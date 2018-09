Võlgades Kreegi koduklubi võib tegevuse lõpetada

Prantsusmaa võrkpalliliit teatas augusti keskel, et riigi üks edukamaid klubisid, Ardo Kreegi tööandja Pariisi Volley langeb algavaks hooajaks maksupettuste tõttu esiliigasse. Tänaseks on seis aga nõnda hull, et meeskonda ähvardab võlgade tõttu suisa tegevuse lõpetamine.