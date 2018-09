Üllatusmees grillis leitsakus Roger Federeri

Kolm tundi ja 38 minutit kestnud lahing on esimene, mille Federer kunagi USA lahtistel nii madala edetabelikohaga mängijale kaotanud. Millman seevastu polnud elus varem võitnud ühtki esikümnemeest. Veel enam, Millmani edulugu saab võrrelda Kaia Kanepi omaga – aasta tagasi oli austraallane maailma edetabelis pelgalt 235. kohal. Kahel õlalõikusel ning kubemelihaseoperatsioonil käinud 29-aastane sportlane võinuks karjääri mitu korda lõpetada, ent mängukihk tõi ta alati tagasi. «Kui mängiksin raha pärast, oleksin ammu karjääri lõpetanud. Aga praegu tunnen end küll nagu hirv autotuledes,» rääkis ta pressikonverentsil.

37-aastane Federer jäi esimest korda 14 viimasel hooajal US Openil veerandfinaalist välja. Kuigi šveitslane andis vastasele au ning kirus, et ta jättis kolm settpalli kasutamata, tunnistas ta, et oma pitseri andis New Yorgis valitsev leitsak.

«Oleksin ma teise seti kiire lõppmängu võitnud ja pääsenud 2:0 ette, võinuks minna hoopis teisiti,» rääkis pettunud Federer. «Aga täna oli üks nendest õhtutest, kus tundsin, et õhku ei tule peale. Õhuringlust polnud, ma ei saanud hingata. See oli üsna ebamugav. Mida matš edasi, seda selgem oli, et higistan üha rohkem ja rohkem. Kaotasin energiat. Aga John sai sellega väga hästi hakkama. Võib-olla seepärast, et ta tuleb maailma niiskeimast kohast Brisbane’ist!» suutis šveitslane naljagi teha.

Millman möönas, et tal oli ka omajagu õnne. «Ta jäi oma parimast mängust kaugele, kuid nagu öeldakse – ma võtan selle kingituse vastu. Austan siiski Rogerit väga, ta on olnud aastaid minu kangelane. Tal on eriline aura.»

Kergemaks Millmanil ei lähe. Ainsa asetamata mängijana kohtub ta veerandfinaalis endise esireketi Novak Djokoviciga, kes alistas Joao Sousa 6:3, 6:4, 6:3. «Kui väljakule astun, lähen ma võitlema. Naudin seda võimalust, mis mulle on antud ning kasutan seda maksimaalselt ära. Annan endast kõik.»

Maailma esikümnest on US Openi meesteturniiril lahingus veel viis mängijat.