Euroopa treenerite üksmeel: iganenud reegel peab jalgpallist kaduma

«Treenerit arvavad, et võõrsil väravate löömine pole praegu nii keeruline nagu aastate eest. Nende hinnangul tuleks reegel üle vaadata ja seda me kahtlemata ka teeme,» sõnas UEFA asepeasekretär Giorgio Marchetti.

Nemad ja mitme teised Euroopa tipptreenerid leiavad Marchetti sõnul, et 1965. aastal toonases karikavõitjate karikasarjas kehtestatud ja seejärel ka teistesse eurosarjadesse ülevõetud reegel töötab praegu vastu oma algsele eesmärgile, milleks oli külalismeeskondade ründama ärgitamine. Selle asemel pelutab reegel praegu kodumeeskondi, kes kardavad, et kui vastane võõrsil värava lööb, on nende edasipääsušansid jalamaid palju väiksemad.