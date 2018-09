Karmi vigastuse saanud Unitedi kaitsja: olin lähedal oma jala kaotamisele

«Ma valetaksin, kui ma ütleksin, et ma ei mõelnud oma karjääri lõpetamisest. Mul oli jalal tõeliselt palju probleeme ja sellel hetkel tundsin, et selline asi teeb minu karjääri tulevikus tõeliselt keerukaks. Õnneks oli minu ümber minu pere ja palju häid sõpru, kes aitasid mind nendel rasketel hetkedel,» rääkis Shaw BBC-le.

«Mul on kaks armi jala peal, kus nad lõikasid mu jala lahti, et hakata seda korda seadma. See näitab, kui karm see vigastus oli, aga ma ei mõtle sellest enam. Ma olen nüüd tugev ja minu parem jalg on täpselt samasugune, nagu enne vigastuse saamist,» lausus positiivne Shaw.