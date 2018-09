Mida Kelly Sildaru trikid tähendavad?

«Olulisus sõltub inimesest endast. Kuid naiste võistlust on võimalik telerist vaadata ka ilma väga põhjalike teadmisteta. Käsipuudel paistab naiste konkurentsis kohe silma, kui mugavalt ja tehniliselt ta trikke teeb. Meeste puhul on aga vaja spetsiifilisemaid teadmisi, et telepildi järgi esikümmet reastada,» ütles Tõnis Sildaru.

«Tegelikult on võimalik trikid päris kiiresti enda jaoks selgeks teha. See tuleb kõigest paari võistlusega. Pealegi, teleri ees ei saa kunagi peensusteni minna. Isegi sõitjate arvamus erineb aeg-ajalt kohtunike omast,» jätkas Sildaru.

Ka eestlasest freestyle-suusatamise kohtunik Riho Laast-Laas on veendumusel, et trikkide nimesid pole vaja ilmtingimata teada.

«Meeste konkurentsis on trikkide pagas läinud juba nii segaseks, et seal pole enam vahet, mis trikk täpselt on. Küsimus on pigem selles, kui palju tehakse pöördeid ja mitu korda minnakse n-ö saltosse või cork'i. Edasi loeb triki kõrgus, kaugus ja stiil.»

Kelly Sildaru rennisõidus FOTO: NZ Winter Games / Red Bull Content Pool

Ühtlasi pole kuigi suurt lootust ega ilmselt ka vajadust, et trikkidel tulevikus eestikeelsed vasted oleksid.

«Oleme need asjad keeleinspektsiooniga üle käinud ning otsustasime, et eesti keelde tõlgitakse vaid takistused. Trikkidel on nimed ning neid ei tõlgita.»

Mida Sildaru siis tegi?

Alley-oop tailgrab

Sildaru alustas sõitu renni vasakust äärest ning tegi esimese hüppe paremas seinas. Hüppel keeras ta end üles paremale poole, võttes samal ajal kinni suusa tagaotsast. Alley-oop tähendabki rennis tehtavaid kraade, mis tehakse mäe tõusu poole. Kui triki järel kraade pole nimetatud, on tegu 180-kraadise hüppega. Ilmselt näitas Sildaru esimese hüppega seda, kui kõrgele ta hüpata suudab.

Right cork 900 mute grab

Sildaru hüppas järgmise hüppe paremale poole ning keerles kohati horisontaalselt (cork) 900 kraadi. Haarde tegi ta suusaklambri juurest, hoides samal ajal suuski ristis. 900-kraadised hüpped on rennis naiste konkurentsis väga kõva sooritus.

Straight air safety grab

Järgmisesse hüppesse läks Sildaru otse ning maandus samuti suusaninad eespool. Tegu on 180-kraadise hüppega, kuid tehniliselt on see lihtsam kui alley-oop, sest mäest keeratakse allapoole.

Left alley-oop 540 tail grab

Edasi keeras Sildaru end mäest ülespoole 540 kraadi ning hoidis samal ajal kinni suusa tagaotsast.

Left 540 tail grab

Järgmisel hüppel keerles Sildaru 540 kraadi suunaga mäest allapoole, kinni hoidis ta suusa tagaotsast

Right side 720 tail grab

Paremale poole tehtud 720-kraadine hüpe, mille ajal hoidis ta kinni suusa tagaotsast. Rennis tähendab 720-kraadine pöörlemine maandumist selg ees.

Switch left 720 safety grab